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На Урале нашли повод проверить учительницу, которая вела стримы из школы

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На Урале нашли повод проверить учительницу, которая вела стримы из школы
В России
Фото: freepik.com

По данным Газеты.ру, учительница из Лесного (Свердловская область) подверглась административной проверке после жалоб на ее онлайн-трансляции из школы. Сообщение поступило от неизвестного, который высказал свое недовольство поведением педагога в прямых эфирах с рабочего места. 

В стримах учительница высказывалась о своих учениках и даже некорректно описывала коллег. В одном из видеороликов она рассказывает о «левых» работниках в школе, которые не посещают занятия. 

Департамент образования начал проверку по данному инциденту. Учительница с 400 подписчиками в соцсети отрицает обвинения, считая, что ее слова были искажены монтажом. Женщина утверждает, что отвечала на вопросы подписчиков о вечерней школе и подчеркивает поддержку со стороны родителей своих учеников.

Информационное агентство «Informing»

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