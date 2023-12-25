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В Свердловской области нашли список станций, куда можно доехать за 37 рублей

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В Свердловской области нашли список станций, куда можно доехать за 37 рублей
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Расширение зоны действия единого городского тарифа в электричках Свердловской области стало хорошей новостью для пассажиров, поскольку теперь им доступны дополнительные 12 станций по тарифу в 37 руб. Это включает в себя такие населенные пункты, как Верхняя Пышма, Березовский, Первоуральск, Арамиль, Белоярский. 

Такое решение позволяет пассажирам существенно сэкономить на поездках, поскольку цены на билеты до указанных станций значительно выше при стандартной тарифной системе. 

Напомним, что единый городской тариф был введен в начале года. С тех пор популярность электричек увеличилась примерно на четверть.

Информационное агентство «Informing»

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