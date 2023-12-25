Астрологи рассказали, как влияет окрас домашней кошки на вашу судьбу

В восточной культуре астрологии верят, что энергетика кошек оказывает влияние на жизнь их хозяев. Особенно важен окрас питомца.

Важен окрас домашней кошки

Так, рыжие кошки ассоциируются с богатством и считаются талисманами, привлекающими удачу в работе и бизнесе. Белые или серые животные ассоциируются с любовью и способствуют гармонии в отношениях. Чёрные кошки считаются оберегами, защищающими от болезней или порчи. Они могут предупреждать о негативных событиях. Трёхцветные домашние питомцы символизируют счастье и привлекают удачу для всех в доме.