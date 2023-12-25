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Екатеринбуржцам пригрозили проблемами с вывозом фекалий на Новый год

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Екатеринбуржцам пригрозили проблемами с вывозом фекалий на Новый год
В России
Фото: @jeswin / freepik.com

Предприниматели из Екатеринбурга, занимающиеся вывозом стоков, выразили недовольство новыми условиями работы, установленными «Водоканалом». Они считают условия кабальными, направив обращение, включая мэра Алексея Орлова. 

Предпринимателей беспокоит возможность частого взятия проб стоков «Водоканалом». Это может привести к дополнительным платежам за превышение нормативов. 

«Водоканал» приобретает собственные ассенизаторские машины для оказания услуг горожанам

В ответ организация утверждает, что данные изменения были связаны с претензиями Росприроднадзора и тем, что перевозчики доставляют отходы на полигон Северка без должного контроля. «Водоканал« направляет ассенизаторов на Южную аэрационную станцию, где условия приемки более строгие. Представитель »Водоканала» сообщил, что они приобретают собственные ассенизаторские машины для оказания услуг горожанам, чтобы «население не погрязло в дерьме на Новый год».

Информационное агентство «Informing»

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