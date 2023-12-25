У оленей нашли новый «зомби»-вирус, потенциально опасный даже для людей

В Америке обнаружен новый вирус «зомби», представляющий угрозу для популяции оленей. Эта инфекция, по всей видимости, не имеет эффективного лечения, но при этом обладает чрезвычайно высокой степенью заразности даже для людей. Труп самца оленя с признаками этого вируса был обнаружен в Йеллоустоунском парке.

Болезнь вызывает дегенерацию мозга, приводя к потере чувствительности и страха перед людьми, чрезмерному слюнотечению, бесцельным блужданиям, заканчивающимся в итоге гибелью животного.

Ученые выражают опасения по поводу возможной передачи вируса на другие виды животных, а также человека

Ученые, изучающие распространение вируса, выражают опасения по поводу возможной передачи на другие виды животных, а также человека.