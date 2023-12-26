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Ушедший на СВО больше года назад воронежец нашел повестку от военкома

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Ушедший на СВО больше года назад воронежец нашел повестку от военкома
В России
Фото: @wirestock / freepik.com

Бойцу из Воронежа, ушедшему на специальную военную операцию около года назад, прислали повестку, требуя его явиться для сверки военно-учетных данных. Документ, подписанный военным комиссаром и опечатанный печатью военкомата, был отправлен в управу Советского района, пишет Лента.ру. 

Повестка вызвала удивление, так как мужчина находится в зоне боевых действий после проведения частичной мобилизации. По словам представителей пресс-службы района, повестки такого рода рассылаются всем гражданам от 18 до 60 лет, а местные власти предоставляют содействие военкоматам в этом процессе.

Информационное агентство «Informing»

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