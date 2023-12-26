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«Вы работаете на врага»: в Крыму нашли авторов видео с ударами ВСУ по Феодосии

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«Вы работаете на врага»: в Крыму нашли авторов видео с ударами ВСУ по Феодосии
В России
Фото: freepik.com

Олег Крючков выразил неодобрение в отношении граждан, которые фиксируют на камеру прилеты ракет и затем делятся видео в социальных сетях. По мнению советника главы Крыма, это действие является неуместным и может служить интересам противника, делая работу его разведки. 

Крючков подчеркнул, что авторы подобных видео уже выявлены. Сейчас проводится работа специальных служб. Он также напомнил о возможном уголовном наказании за подобные записи, выразив благодарность СМИ, которые сдерживаются от проведения «кровавого хайпа» и дожидаются сообщений от официальных источников.

Напомним, что утром 26 декабря ВСУ нанесли удар по БДК «Новочеркасск» в Феодосии. На корабле произошла детонация БК. Украина сообщила, что корабль уничтожен, ВС РФ опровергают эту информацию и сообщают, что БДК получил  повреждения. 

Информационное агентство «Informing»

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