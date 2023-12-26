В Екатеринбурге в 123-й школе Академического собирают с родителей 300 тысяч рублей

В 123-й школе Академического района Екатеринбурга родителей попросили подписать «договоры пожертвования» и затем внести по 5 тысяч рублей от каждого класса для установки камер видеонаблюдения в слепых зонах.

Родительский комитет ведет строгую отчетность

Начавшийся сбор средств критикуется родителями, поскольку, несмотря на название «добровольное пожертвование», родительский комитет ведет строгую отчетность по классам, создавая таблицы с должниками. Эта практика вызывает вопросы к администрации учебного заведения, особенно в контексте требования собрать 50 тыс. рублей на подарки школе к выпускному в 11-х классах.

Портал e1.ru рассчитал, что если верить счету от фирмы, на камеры необходимо собрать 300 тыс. рублей. В 123-й школе 71 класс. Если каждый сдаст по 5 тысяч, то получится 355 тысяч рублей. А это даже больше, чем необходимо.

Ведомство образования утверждает, что форма пожертвований с применением договоров является вполне законной.