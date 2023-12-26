В Екатеринбурге из-за рекордных пробок нашли огромные цены на такси

Вечером во вторник, 26 декабря, в Екатеринбурге наблюдается резкий рост цен на такси из-за рекордных пробок в городе, достигших одиннадцати баллов.

Для поездки в аэропорт из центра стоимость превысит полторы тысячи рублей

Проезд из центра в различные районы стал значительно дороже: Широкая Речь – полторы тысячи рублей, ЖБИ – чуть дешевле, около тысячи. Поездка от Дворца молодежи до Автовокзала обойдется почти в тысячу рублей, а до Уралмаша – более тысячи. Для поездки в аэропорт из центра потребуется полтора часа, и стоимость превысит полторы тысячи рублей. Жители Пионерского были также удивлены высокими тарифами на такси.