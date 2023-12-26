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Под Волгоградом бойцу СВО вместо денег на лечение нашли нужным вручить два ведра моркови

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Под Волгоградом бойцу СВО вместо денег на лечение нашли нужным вручить два ведра моркови
В России
Фото: @azerbaijan_stockers / freepik.com

В Волгоградской области пострадавшему военному вместо финансовой помощи на лечение перед Новым годом вручили два ведра моркови и один пакет лука. Этот необычно щедрый «подарок» получил 45-летний участник специальной военной операции.

Военному отказывают в операции на коленном суставе, вернув обратно на службу, и вместо положенной денежной помощи в размере 3-х миллионов рублей предложили овощи 

Он получил ранение в боях под Работино. Жена бойца заявила, что мужу отказывают в операции на коленном суставе, вернув обратно на службу. Вместо положенной денежной помощи в размере 3-х миллионов рублей, которые пришлось бы выплатить, ему предложили овощи. 

В свою очередь, администрация региона утверждает, что выплата была произведена, а овощи — это всего лишь инициатива волонтеров.

Информационное агентство «Informing»

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