Под Волгоградом бойцу СВО вместо денег на лечение нашли нужным вручить два ведра моркови

В Волгоградской области пострадавшему военному вместо финансовой помощи на лечение перед Новым годом вручили два ведра моркови и один пакет лука. Этот необычно щедрый «подарок» получил 45-летний участник специальной военной операции.

Военному отказывают в операции на коленном суставе, вернув обратно на службу, и вместо положенной денежной помощи в размере 3-х миллионов рублей предложили овощи

Он получил ранение в боях под Работино. Жена бойца заявила, что мужу отказывают в операции на коленном суставе, вернув обратно на службу. Вместо положенной денежной помощи в размере 3-х миллионов рублей, которые пришлось бы выплатить, ему предложили овощи.

В свою очередь, администрация региона утверждает, что выплата была произведена, а овощи — это всего лишь инициатива волонтеров.