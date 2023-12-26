В Энгельсе мужчина нашел повод ударить ребенка, испачкавшего его иномарку

Как пишет Взгляд-инфо, инцидент в городе Энгельс (Саратовской области) вызвал настоящий шок в социальных сетях. Камера домофона зафиксировала момент, когда мужчина яростно атаковал ребенка.

Мужчина выражает свою ярость по поводу испачканных ногами сидений в машине

Видеозапись, опубликованная в группе «Мой Энгельс» в ВКонтакте, демонстрирует, как пассажир заднего сиденья автомобиля, видимо, являясь отцом или дедушкой девочки, выражает свою ярость по поводу испачканных ногами сидений в машине. Мужчина при этом жестоко ударяет ребенка и унижает, обвиняя в том, что из-за неаккуратности девочки теперь им придется ездить на автобусе.

Это видео вызвало критику в онлайн-сообществе. Пользователи выразили осуждение за проявление жестокости и унижения по отношению к малолетнему ребенку.