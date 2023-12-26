Торговые центры Екатеринбурга опустели, как во время пандемии Covid-19

Перед наступлением Нового года магазины оказались почти пустыми из-за сильного снегопада.

Торговые центры Екатеринбурга перед наступлением Нового года оказались почти пустыми. Это произошло из-за сильного снегопада, который начался в ночь на вторник. И ожидается его продолжение еще сутки. Вместо традиционного предновогоднего ажиотажа горожанам приходится сталкиваться с пробками из-за снегопада.

В 18:30 торговые центры выглядели пустыми, в отличие от выходных, когда, по словам продавцов, было много посетителей. Некоторые магазины, такие как «Золотое яблоко«, »Гипербола» не имели очередей, что необычно для предновогоднего периода, пишет портал E1.RU.