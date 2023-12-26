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Торговые центры Екатеринбурга опустели, как во время пандемии Covid-19

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Торговые центры Екатеринбурга опустели, как во время пандемии Covid-19
В России
Фото: @kjpargeter / freepik.com

Перед наступлением Нового года магазины оказались почти пустыми из-за сильного снегопада.

Торговые центры Екатеринбурга перед наступлением Нового года оказались почти пустыми. Это произошло из-за сильного снегопада, который начался в ночь на вторник. И ожидается его продолжение еще сутки. Вместо традиционного предновогоднего ажиотажа горожанам приходится сталкиваться с пробками из-за снегопада. 

В 18:30 торговые центры выглядели пустыми, в отличие от выходных, когда, по словам продавцов, было много посетителей. Некоторые магазины, такие как «Золотое яблоко«, »Гипербола» не имели очередей, что необычно для предновогоднего периода, пишет портал E1.RU.

Информационное агентство «Informing»

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