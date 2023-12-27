Ученые нашли способ создать ИИ, способный читать мысли человека

DeWave использует искусственный интеллект для преобразования мозговых волн в понятные слова и предложения

Команда ученых из Австралии (Сиднейского технологического университета) разработала инновационную систему, способную преобразовывать мысли человека в слова, не прибегая к инвазивным методам. Новая система под названием DeWave использует искусственный интеллект для преобразования мозговых волн в понятные слова и предложения.

В эксперименте участники молча читали текст, электроэнцефалограмма в это время регистрировала активность их мозга. Точность достигла примерно 40%. В будущем исследователи стремятся улучшить этот показатель, поскольку видят потенциал в использовании технологии для помощи людям с нарушениями речи и в области роботизированных приложений для взаимодействия человека и умной машины.