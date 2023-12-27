Новосибирские ученые нашли эффективное лекарство от COVID-19 из обычного лишайника

По данным Smotrim.ru, новосибирские химики представили инновационное лекарство от COVID-19, базирующееся на обычном лишайнике, обитающем в сибирской тайге.

Исследования подтверждают его выдающиеся противовирусные свойства, способные сдерживать размножение вируса в клетках. Этот препарат предполагается применять для лечения уже зараженных пациентов, ускоряя процесс выздоровления.

Ученые в настоящее время совершенствуют молекулы препарата, используя усниновую кислоту, извлеченную из лишайников.

Российские специалисты успешно синтезировали вещества, подавляющие рост трех различных штаммов COVID-19. Эти соединения взаимодействуют с белками на поверхности вируса, изменяя их пространственную структуру и препятствуя проникновению вируса в человеческие клетки. Полученные данные будут использованы для разработки новых препаратов, направленных на борьбу с разными штаммами патогена.