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Новосибирские ученые нашли эффективное лекарство от COVID-19 из обычного лишайника

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Новосибирские ученые нашли эффективное лекарство от COVID-19 из обычного лишайника
Новости науки
Фото: @Excellentcc / pixabay.com

По данным Smotrim.ru, новосибирские химики представили инновационное лекарство от COVID-19, базирующееся на обычном лишайнике, обитающем в сибирской тайге. 

Исследования подтверждают его выдающиеся противовирусные свойства, способные сдерживать размножение вируса в клетках. Этот препарат предполагается применять для лечения уже зараженных пациентов, ускоряя процесс выздоровления. 

Ученые в настоящее время совершенствуют молекулы препарата, используя усниновую кислоту, извлеченную из лишайников. 

Российские специалисты успешно синтезировали вещества, подавляющие рост трех различных штаммов COVID-19. Эти соединения взаимодействуют с белками на поверхности вируса, изменяя их пространственную структуру и препятствуя проникновению вируса в человеческие клетки. Полученные данные будут использованы для разработки новых препаратов, направленных на борьбу с разными штаммами патогена.

Информационное агентство «Informing»

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