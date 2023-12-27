Ученые наконец-то нашли объяснение, почему собаки и кошки замедляют старение хозяев

Интересное исследование, представленное директором НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксаной Драпкиной, раскрывает простой способ поддержания в тонусе когнитивных функций у пожилых людей.

В работе участвовали 637 здоровых добровольцев в возрасте от 51 до 101 года, пишет РГ. Треть из которых была владельцами домашних животных.

Результаты выявили, что у владельцев питомцев происходит более медленное ухудшение когнитивных функций, особенно у тех, кто активно гуляет со своими собаками. А вот наличие кошек в доме ассоциировалось больше с сохранением вербальной памяти.

Объяснение этому феномену ученые видят в увеличении физической активности, переключении когнитивных процессов, снижении стресса при общении с домашними питомцами.