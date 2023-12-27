Стоимость выросла: сколько придется платить за детский сад в Екатеринбурге в 2024 году

В Екатеринбурге и области увеличились тарифы на присмотр и уход за детьми в детских садах. Губернатор Евгений Куйвашев подписал соответствующий документ.

Общий уровень повышения составил 4%

Согласно новому распоряжению, стоимость в обычной 10-часовой группе увеличилась до 3600 рублей в месяц. Тарифы также поднялись в других городах региона. При этом максимальная стоимость присмотра за ребенком установлена в Новоуральске – это 3661 рубль в месяц. Общий уровень повышения составил 4%, соответствующий уровню инфляции.

Новые тарифы начнут действовать уже с 1 января.