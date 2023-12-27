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Мэру Екатеринбурга нашли нужным поднять заработную плату второй раз за год

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Мэру Екатеринбурга нашли нужным поднять заработную плату второй раз за год
В России
Автор фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

Городская дума Екатеринбурга утвердила бюджет на новый год и приняла решение о повышении зарплаты чиновникам.

Оклад мэра сейчас составляет 63 902 рубля 

Зарплата мэра теперь включает в себя оклад в размере 63 902 рубля, ежемесячное денежное поощрение, надбавку за работу с гостайной, отпускные в размере двойного оклада. Это, к слову, второе повышение за год. Заработная плата главы теперь составляет 3,7 оклада. Увеличены выплаты других городских чиновников. 

При этом сам Алексей Орлов выразил удивление по поводу вопроса о своем повышении, называя его всего лишь плановой корректировкой.

Информационное агентство «Informing»

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