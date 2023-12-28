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Нашлось видео: между таксистом и екатеринбурженкой разгорелся скандал

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Нашлось видео: между таксистом и екатеринбурженкой разгорелся скандал
В России
Фото: @StockSnap / pixabay.com

В Екатеринбурге возник конфликт между таксистом и пассажиркой из-за изменения пункта назначения во время поездки. Девушка, сначала заказавшая поездку на короткое расстояние, внезапно сменила конечный адрес на более отдаленный. Таксист потребовал, чтобы она покинула машину, но та отказалась. 

Водители отказываются от заказов в отдаленные районы

Водитель начал записывать конфликт на видео, где пассажирка обвинила его в том, что ему выгоднее работать только в центре города. После полуторачасового противостояния девушка все же покинула автомобиль. Такие ситуации стали неединичными из-за сильного снегопада, когда водители отказывались от заказов в отдаленные районы. Некоторые пассажиры жаловались, что им приходилось долго ждать такси, и водители отменяли заказы из-за плохих погодных условий. 

Видео и подробности конфликта публикует портал E1.RU.

Информационное агентство «Informing»

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