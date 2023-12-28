В Волгограде нашли, как перегнать по скандальности «голую» вечеринку Ивлеевой

Перед Новым годом в Волгограде проходит организация скандального закрытого мероприятия. В социальных сетях участники заявляют о групповом сексе и других откровенных развлечениях, не скрывая своих лиц и номеров телефонов. Также они утверждают, что не испытывали проблем с законом и властями, а среди «друзей» организаторов есть фамилии чиновников, глав районов, известных спортсменов, предпринимателей.

Предоставляется свобода, которой не хватает всем участникам в повседневной жизни

Ведущая вечера, некая «развратная Алина», по их словам, демонстрирует откровенную сексуальную жизнь в закрытом сообществе, предоставляя свободу, которой не хватает всем участникам в повседневной жизни. Как заявил V1.RU Виктор (один из организаторов), в их вечеринке нет ничего развратного или пошлого.