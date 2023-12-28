Накрыла стихия: Уральский фотограф показал заваленный снегом Екатеринбург

Фотограф Александр Осипов из Екатеринбурга, не испугавшись снежного коллапса, воспринял его как вдохновение. Прогуливаясь по городу, погребенному под снегом, мужчина создал около 30 романтичных фотографий, передавая атмосферу природной стихии.

Выглядит снегопад очень красиво

«Когда для людей наступает коллапс, то для фотографов это лучшее время для прогулок. Если правильно одеться, если не торопиться, то выглядит снегопад очень красиво. Я захотел запечатлеть город в снежном убранстве. Такие моменты бывают всего пару раз за зимнее время», — сказал порталу E1.RU фотограф, поделившись красочными снимками.