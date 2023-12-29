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Нашли ошибки в загранпаспортах: Челябинцев массово не пускают за границу

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Нашли ошибки в загранпаспортах: Челябинцев массово не пускают за границу
В России
Фото: @suksao / freepik.com

По информации портала URA.RU, гражданам, проживающим в Челябинской области, массово отказывают в выезде за границу. Это происходит из-за ошибок в заграничных паспортах. 

Призвала жителей  проверять свои документы

Сообщается, что данная ситуация связана с введением поправок в федеральный закон. Чтобы избежать проблем, представитель туристической ассоциации Челябинска Ольга Васильева дала несколько советов. Она призвала жителей региона проверять свои документы перед планируемыми поездками. Также она отметила случаи отказа в посадке из-за сомнений в подлинности записей либо ошибок в указании места рождения туристов.

Информационное агентство «Informing»

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