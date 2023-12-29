В Свердловской области жители нашли новую стоимость на электроэнергию

Региональная энергетическая комиссия сообщила о введении с 1 июля новых тарифов на электроэнергию, а Федеральная антимонопольная служба разрешила регионам изменять условия оплаты, связанные с объемом потребленной энергии в месяц.

Три категории потребления определены в зависимости от объема потребленной энергии

Согласно новым правилам, потребители, использующие больше электроэнергии, будут платить по более высокой ставке. Три категории потребления определены в зависимости от объема потребленной энергии: до 11 000 кВт?ч, до 19 000 кВт?ч, более 19 000 кВт?ч.

Дифференцированные тарифы в городе направлены на защиту добросовестных потребителей и учет особенностей регионов. Эта мера также направлена на противостояние серому майнингу и обеспечение стабильности электроснабжения.