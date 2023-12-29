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В Екатеринбурге, несмотря на внешние угрозы, нашелся ледовый городок

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В Екатеринбурге, несмотря на внешние угрозы, нашелся ледовый городок
В России
Фото: @vectorpocket / freepik.com

На центральной площади Екатеринбурга был представлен вниманию гостей и местных жителей ледовый городок, стоящий перед вызовами нестабильных погодных условий. Лед, использованный для создания скульптур, подвергался аномальным морозам, оттаивал при плюсовых температурах. Однако площадку смогли завершить в установленные сроки. 

Основной темой стало 225-летие со дня рождения Александра Пушкина

В этом году основной темой стало 225-летие со дня рождения Александра Пушкина. Городок украшают персонажи его сказок. Более 700 куб. метров льда было применено для создания скульптур, что обошлось в несколько млн. рублей. 

Создатели заверяют, что все горки прошли проверку Ростехнадзора РФ. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов присутствовал на этом открытии.

Информационное агентство «Informing»

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