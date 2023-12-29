Екатеринбург потонул в мусоре из-за снежного апокалипсиса: найдены грустные фото

Жители Екатеринбурга высказывают свое недовольство из-за переполненных мусорных баков, которые не вывозят уже несколько дней, приводя к образованию огромных свалок в их дворах. Некоторые жалобы касаются некачественной работы управляющих компаний, которые не реагируют на многочисленные обращения жителей.

График вывоза мусора сместился из-за сильных снегопадов

Проблемы с вывозом мусора затронули ЖК «Цветной бульвар«, ЖК »Полесье», дом на Амундсена, 7, а также район Академический. Жители выражают негодование, однако на Спецавтобазе отмечают, что график вывоза мусора сместился из-за сильных снегопадов. В результате дворовые территории стали местами накопления отходов, пишет E1.RU.