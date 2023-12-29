Информинг » В России » Опасную Coca-Cola из Казахстана нашли в российских магазинах

Опасную Coca-Cola из Казахстана нашли в российских магазинах

Image 16+
Опасную Coca-Cola из Казахстана нашли в российских магазинах
В России
Фото: @sergiorojoes / freepik.com

Выявлено наличие не заявленного подсластителя в составе продукта

Обнаружены некачественные образцы газированного напитка Coca-Cola в Краснодарском крае и Московской области. Роспотребнадзор РФ выявил наличие не заявленного подсластителя в составе продукта. Аспартам не соответствует требованиям Таможенного союза по безопасности ароматизаторов и пищевых добавок. 

Специалисты подчеркнули, что такие химические добавки могут представлять потенциальную опасность для здоровья и даже жизни людей. 

Производителем данного напитка является казахская компания «Кока-Кола Алматы Боттлерс». Поставщиком в России стало ООО «Авантэк». 

Власти призывают россиян избегать покупки данного продукта и сообщать о местах его продажи в соответствующие службы.

Информационное агентство «Informing»

В Волгограде нашли, как перегнать по скандальности «голую» вечеринку Ивлеевой

В Волгограде нашли, как перегнать по скандальности «голую» вечеринку Ивлеевой

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Опасную Coca-Cola из Казахстана нашли в российских магазинах

Сегодня, 21:18

Екатеринбург потонул в мусоре из-за снежного апокалипсиса: найдены грустные фото

Сегодня, 21:13

В Екатеринбурге, несмотря на внешние угрозы, нашелся ледовый городок

Сегодня, 19:38

В Свердловской области жители нашли новую стоимость на электроэнергию

Сегодня, 18:13

Нашли ошибки в загранпаспортах: Челябинцев массово не пускают за границу

Сегодня, 13:08

Накрыла стихия: Уральский фотограф показал заваленный снегом Екатеринбург

Вчера, 21:33

В Волгограде нашли, как перегнать по скандальности «голую» вечеринку Ивлеевой

Вчера, 21:03

Нашлось видео: между таксистом и екатеринбурженкой разгорелся скандал

Вчера, 14:33

Стоимость выросла: сколько придется платить за детский сад в Екатеринбурге в 2024 году

27-12-2023, 23:38

Мэру Екатеринбурга нашли нужным поднять заработную плату второй раз за год

27-12-2023, 22:28

С 1 января 2024 года все медицинские учреждения найдут возможность перейти на электронный учет

27-12-2023, 00:48

Торговые центры Екатеринбурга опустели, как во время пандемии Covid-19

26-12-2023, 23:58

В Энгельсе мужчина нашел повод ударить ребенка, испачкавшего его иномарку

26-12-2023, 22:38

Под Волгоградом бойцу СВО вместо денег на лечение нашли нужным вручить два ведра моркови

26-12-2023, 21:33

В Екатеринбурге из-за рекордных пробок нашли огромные цены на такси

26-12-2023, 17:38

Ушедший на СВО больше года назад воронежец нашел повестку от военкома

26-12-2023, 14:48

В Екатеринбурге в 123-й школе Академического собирают с родителей 300 тысяч рублей

26-12-2023, 13:43

«Вы работаете на врага»: в Крыму нашли авторов видео с ударами ВСУ по Феодосии

26-12-2023, 12:33

Екатеринбуржцам пригрозили проблемами с вывозом фекалий на Новый год

25-12-2023, 23:13

В Свердловской области нашли список станций, куда можно доехать за 37 рублей

25-12-2023, 19:58

Новости партнеров
2023
ru-RU