Опасную Coca-Cola из Казахстана нашли в российских магазинах

Выявлено наличие не заявленного подсластителя в составе продукта

Обнаружены некачественные образцы газированного напитка Coca-Cola в Краснодарском крае и Московской области. Роспотребнадзор РФ выявил наличие не заявленного подсластителя в составе продукта. Аспартам не соответствует требованиям Таможенного союза по безопасности ароматизаторов и пищевых добавок.

Специалисты подчеркнули, что такие химические добавки могут представлять потенциальную опасность для здоровья и даже жизни людей.

Производителем данного напитка является казахская компания «Кока-Кола Алматы Боттлерс». Поставщиком в России стало ООО «Авантэк».

Власти призывают россиян избегать покупки данного продукта и сообщать о местах его продажи в соответствующие службы.