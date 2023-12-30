Корейские ученые нашли чудо-растение для борьбы с атеросклерозом

Свежие исследования, как пишет Aging, выявили эффективность экстракта дудника гигантского в лечении атеросклероза. Ученые Национального университета Чонбук провели эксперимент на 40 крысах, подвергнутых диете с высоким содержанием жиров.

Экстракт дудника гигантского, предоставленный им в дозе 100–300 мг/кг, смог обратить эндотелиальную дисфункцию и другие дегенеративные изменения, способствующие непосредственно развитию атеросклероза.

Декурсин, компонент экстракта дудника, также продемонстрировал подобный эффект. Эти результаты подчеркивают огромный потенциал растения в лечении этого заболевания.