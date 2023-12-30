«Магнит»: в магазинах Екатеринбурга нашли пустые полки из-за снегопада

Из-за крайне неблагоприятных погодных условий возникли трудности с поставкой товаров в магазины Екатеринбурга. Пресс-служба «Магнита» сообщила порталу Ура.ру, что могут возникать задержки с поставкой некоторых категорий продуктов. Однако сообщается, что в настоящее время график поставок восстанавливается, а магазины уже начинают пополняться товарами.

В пресс-релизе также отмечается, что проблем с объемами продукции нет, и их достаточно для удовлетворения спроса.

Нужно отметить, что ранее жители Екатеринбурга выражали обеспокоенность из-за пустых полок во многих магазинах перед наступлением праздников.