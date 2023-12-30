Пассажиры жалуются на столпотворение на серой ветке московского метро

На станции «Чеховская» серой линии московского метро вчера, 29 декабря, скопилась огромная толпа пассажиров, ожидающих поезд. Отмечается, что люди стояли более пяти минут и с трудом втиснулись в вагоны, где также было очень тесно.

Пассажиры выражают недовольство. Они возмущены длительным ожиданием и переполненными поездами. Однако, несмотря на все полученные неудобства, в метро царит новогоднее настроение.

Необходимо также напомнить, что ранее в этот день на серой ветке подземки произошел сбой из-за человека на путях.