Нашлась страшная статистика: В России впервые за 10 лет начала расти смертность в ДТП

Портал 74.ru пишет, что, по месячным данным, число погибших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) в РФ за 2023 год увеличилось на 2,7%. Эти данные представляют собой первый рост смертности в ДТП с 2012 года.

Впервые за долгое время по российским трассам стало ездить опаснее

Так, в 2021 году отмечалось снижение на 8%, а в 2022 году — еще на 5%. Впервые за долгое время по российским трассам стало ездить намного опаснее.

Возможные факторы, влияющие на увеличение смертности, включают снижение уровня безопасности новых автомобилей, доминирование на рынке небезопасных китайских машин, а также увеличение популярности автомобильных путешествий из-за ограничений на международные поездки.