Один день до Нового года: Что творится в магазинах Екатеринбурга

Пробка образовалась на въезде к «Ленте»

День перед Новым годом в Екатеринбурге сопровождается торговой активностью. В магазинах, включая сеть «Лента« в Академическом, наблюдаются огромные очереди покупателей. Также пробка образовалась на въезде к »Ленте».

В торговом центре «Радуга Парк« отмечается большое количество посетителей. Магазин OBI в «Карнавале» предоставляет большое пространство, где нет значительных очередей. »Эльдорадо» на Ботанике тоже радует всех гостей отсутствием очередей. Однако уже на проспекте Космонавтов от Верхней Пышмы в сторону Veer Mall образовалась длинная пробка, сообщает E1.RU.