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Один день до Нового года: Что творится в магазинах Екатеринбурга

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Один день до Нового года: Что творится в магазинах Екатеринбурга
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Пробка образовалась на въезде к «Ленте»

День перед Новым годом в Екатеринбурге сопровождается торговой активностью. В магазинах, включая сеть «Лента« в Академическом, наблюдаются огромные очереди покупателей. Также пробка образовалась на въезде к »Ленте». 

В торговом центре «Радуга Парк« отмечается большое количество посетителей. Магазин OBI в «Карнавале» предоставляет большое пространство, где нет значительных очередей. »Эльдорадо» на Ботанике тоже радует всех гостей отсутствием очередей. Однако уже на проспекте Космонавтов от Верхней Пышмы в сторону Veer Mall образовалась длинная пробка, сообщает E1.RU.

Информационное агентство «Informing»

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