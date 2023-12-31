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У Кремля перед Новым годом нашли заборы и металлоискатели

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У Кремля перед Новым годом нашли заборы и металлоискатели
В России
Фото: @bearfotos / freepik.com

В связи с ужесточением мер безопасности перед 31 декабря центр столицы претерпел изменения. Металлические заборы появились вдоль тротуаров и около остановок общественного транспорта на Тверской улице. На входе на Красную площадь установлены металлодетекторы, а также дополнительные барьеры, что вызвало длинные очереди из гостей и местных жителей. 

Многие горожане стремились посетить новогоднюю ярмарку, провести время на катке. В условиях усиленных проверок, вызывающих недовольство некоторых граждан, ситуация в городе стала более напряженной.

Информационное агентство «Informing»

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