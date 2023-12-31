Россияне люто раскритиковали новогодние подарки от «Золотого яблока»

Сеть косметических магазинов «Золотое яблоко» в честь праздника начала дарить своим постоянным клиентам праздничные комплименты в виде розовой бумажной коробочки, стилизованной под звездочку. Внутри нее находится набор из 5-ти советских конфет.

Однако многие посетители выразили недовольство таким подарком. Россияне отметили, что они предпочли бы получить купон на скидку или, по крайней мере, небольшой пробник их продукции, а не дешевые конфеты.

Представители объяснили журналистам, что их целью было вызвать ностальгию у покупателей, вернув воспоминания о вкусе детства. Однако компания пока что официально не предоставила окончательный ответ на возникшие претензии.