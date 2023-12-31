В скорой помощи Екатеринбурга нашли хамским отношение местных жителей

В Свердловской области всего за минувшую неделю было зарегистрировано 39 тысяч случаев ОРВИ, что выше уровня предыдущей недели на 15,3%. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Учитывая вернувшийся в регион грипп типа А и усиление ковид-инфекции, ситуация становится более сложной для медицинских работников. Однако администрация скорой помощи в Екатеринбурге выразила недовольство тем, что иногда их служба воспринимается как медицинское такси.

Медики подчеркнули, что скорая медицинская помощь предназначена для экстренных ситуаций, когда каждая секунда имеет значение, и попросили горожан быть ответственными, помня об экстренной функции их службы.