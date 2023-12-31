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Депутатов с нового года нашли необходимым пересадить на отечественные автомобили

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Депутатов с нового года нашли необходимым пересадить на отечественные автомобили
В России
Фото: @rawpixel.com / freepik.com

Депутаты будут использовать Лады

Госдума РФ начала замену автопарка, принимая первые машины Lada Vesta, согласно заявлению председателя Вячеслава Володина. В ближайшем будущем автопарк также будет пополнен автомобилями «Москвич» и Aurus. По статусу, Aurus предназначен только для председателя Госдумы, в то время как остальные депутаты, вероятно, будут использовать Лады.

Володин отметил, что такой шаг поддерживается руководителями фракций. Это способ поощрения отечественного автопрома, который требует дополнительной государственной поддержки.

Информационное агентство «Informing»

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