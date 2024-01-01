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«С 1 января – полное удаление»: WhatsApp нашел новое решение для всех россиян

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«С 1 января – полное удаление»: WhatsApp нашел новое решение для всех россиян
Новости Hi-Tech
Фото: скрин лого WhatsApp

WhatsApp в России принял новое решение. 

Процесс затронет тех, кто не проявлял активности в течение последних 4-х месяцев

С 1 января 2024 года разработчики начнут полное удаление неактивных аккаунтов. Процесс затронет тех, кто не проявлял активности в течение последних 4-х месяцев. Даже если пользователь заходил в приложение с мобильного устройства, но оно не было подключено к Сети, аккаунт признается неактивным и в итоге будет удален. 

Этот шаг, как сообщается, направлен на оптимизацию платформы, а также на повышение безопасности активных пользователей. 

Процесс удаления может занять до 30 дней. Весь контент, сохраненный на телефоне, останется нетронутым. После удаления восстановить аккаунт станет невозможным. 

Информационное агентство «Informing»

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