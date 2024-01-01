«С 1 января – полное удаление»: WhatsApp нашел новое решение для всех россиян

WhatsApp в России принял новое решение.

Процесс затронет тех, кто не проявлял активности в течение последних 4-х месяцев

С 1 января 2024 года разработчики начнут полное удаление неактивных аккаунтов. Процесс затронет тех, кто не проявлял активности в течение последних 4-х месяцев. Даже если пользователь заходил в приложение с мобильного устройства, но оно не было подключено к Сети, аккаунт признается неактивным и в итоге будет удален.

Этот шаг, как сообщается, направлен на оптимизацию платформы, а также на повышение безопасности активных пользователей.

Процесс удаления может занять до 30 дней. Весь контент, сохраненный на телефоне, останется нетронутым. После удаления восстановить аккаунт станет невозможным.