Вызывающее заявление главы АРПП Натальи Касперской призывает россиян задуматься о своем выборе смартфонов из-за возможного использования iPhone и Android-устройств для слежки и как потенциального рычага давления со стороны США в случае конфликта.

Apple и Google имеют полный контроль над устройствами

Она отмечает, что Apple и Google имеют полный контроль над устройствами, что позволяет им управлять информацией, следить за пользователями и даже блокировать устройства. По мнению Касперской, в случае «горячей войны» этот сценарий становится более вероятным.

Однако она также отмечает, что в настоящее время США не блокируют российские устройства, так как это может привести к потере возможности слежения. Тем не менее, если это произойдет, россияне, возможно, больше не вернутся к использованию американской техники. Она предупреждает, что в случае военного конфликта все устройства могут быть отключены, подчеркивая необходимость осознания этого риска, пишет Газету ру.