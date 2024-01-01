Россияне нашли приметы на 1 января, по которым можно спрогнозировать, каким будет 2024 год

Святого Илью Муромца вспоминают в первый день Нового года, 1 января. Прототипом этого героя является преподобный Илия Печерский, живший в эпоху Владимира Мономаха. В этот день русские придерживаются традиций, чтобы предсказать, каким будет 2024 год.

Нужно избегать скандалов и стараться не сидеть дома

Рекомендуется отдохнуть, чтобы избежать трудностей в течение года. Продавцам советуют делать скидки первому покупателю, чтобы привлечь деньги и процветание. Встречать Новый год в новой одежде считается обещанием привлечь дорогие вещи. Празднование без долгов и в хорошем настроении также считается очень благоприятным. Запрещено выносить мусор в этот день, чтобы сохранить благополучие. Кроме того, нужно избегать скандалов и стараться не сидеть дома.