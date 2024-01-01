Информинг » В России » Россияне нашли приметы на 1 января, по которым можно спрогнозировать, каким будет 2024 год

Россияне нашли приметы на 1 января, по которым можно спрогнозировать, каким будет 2024 год

Image 16+
Россияне нашли приметы на 1 января, по которым можно спрогнозировать, каким будет 2024 год
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Святого Илью Муромца вспоминают в первый день Нового года, 1 января. Прототипом этого героя является преподобный Илия Печерский, живший в эпоху Владимира Мономаха. В этот день русские придерживаются традиций, чтобы предсказать, каким будет 2024 год. 

Нужно избегать скандалов и стараться не сидеть дома

Рекомендуется отдохнуть, чтобы избежать трудностей в течение года. Продавцам советуют делать скидки первому покупателю, чтобы привлечь деньги и процветание. Встречать Новый год в новой одежде считается обещанием привлечь дорогие вещи. Празднование без долгов и в хорошем настроении также считается очень благоприятным. Запрещено выносить мусор в этот день, чтобы сохранить благополучие. Кроме того, нужно избегать скандалов и стараться не сидеть дома.

Информационное агентство «Informing»

В Свердловской области жители нашли новую стоимость на электроэнергию

В Свердловской области жители нашли новую стоимость на электроэнергию

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Москвичи жалуются, что не могут попасть на Красную площадь 1 января

Сегодня, 16:48

Россияне нашли приметы на 1 января, по которым можно спрогнозировать, каким будет 2024 год

Сегодня, 15:13

В Тюменской области нашли шесть новорожденных детей с неопределенным полом

Сегодня, 00:18

Депутатов с нового года нашли необходимым пересадить на отечественные автомобили

Вчера, 22:18

В скорой помощи Екатеринбурга нашли хамским отношение местных жителей

Вчера, 16:13

Россияне люто раскритиковали новогодние подарки от «Золотого яблока»

Вчера, 14:23

У Кремля перед Новым годом нашли заборы и металлоискатели

Вчера, 13:48

Екатеринбурженка завернула в пакет породистого щенка и выбросила в мусорку

Вчера, 12:28

Один день до Нового года: Что творится в магазинах Екатеринбурга

Вчера, 00:38

В Екатеринбурге крупная сеть магазинов «Лента» сделала парковку платной

30-12-2023, 23:58

Пассажиры жалуются на столпотворение на серой ветке московского метро

30-12-2023, 19:03

Нашлась страшная статистика: В России впервые за 10 лет начала расти смертность в ДТП

30-12-2023, 19:03

«Магнит»: в магазинах Екатеринбурга нашли пустые полки из-за снегопада

30-12-2023, 13:13

Синоптик нашел нужным дать прогноз погоды на новогоднюю ночь в Челябинской области

30-12-2023, 02:53

Опасную Coca-Cola из Казахстана нашли в российских магазинах

29-12-2023, 21:18

Екатеринбург потонул в мусоре из-за снежного апокалипсиса: найдены грустные фото

29-12-2023, 21:13

В Екатеринбурге, несмотря на внешние угрозы, нашелся ледовый городок

29-12-2023, 19:38

В Свердловской области жители нашли новую стоимость на электроэнергию

29-12-2023, 18:13

Нашли ошибки в загранпаспортах: Челябинцев массово не пускают за границу

29-12-2023, 13:08

Накрыла стихия: Уральский фотограф показал заваленный снегом Екатеринбург

28-12-2023, 21:33

Новости партнеров
2023
ru-RU