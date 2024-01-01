Москвичи жалуются, что не могут попасть на Красную площадь 1 января

31 декабря 2023 года Красную площадь временно закрыли для посетителей. Планировалось, что она откроется снова в 8:00 1 января, однако доступ к стенам Кремля остается ограниченным, что вызывает недовольство у москвичей, сообщает MSK1.RU.

Установленные накануне ограждения так и остались на месте

Красная площадь утром оставалась закрытой, и у полиции отсутствовала точная информация о времени ее открытия. Вокруг главной туристической точки столицы активно передвигались москвичи. Установленные накануне ограждения так и остались на месте, а полиция продолжала осуществлять дежурство на площади.

Напомним также, что ограничение доступа на Красную площадь было введено с 8:00 утра 31 декабря 2023 до 8:00 утра 1 января 2024, однако это не помешало москвичам отпраздновать наступление Нового года в самом сердце столицы.