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Москвичи жалуются, что не могут попасть на Красную площадь 1 января

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Москвичи жалуются, что не могут попасть на Красную площадь 1 января
В России
Источник фото: Соц.сети

31 декабря 2023 года Красную площадь временно закрыли для посетителей. Планировалось, что она откроется снова в 8:00 1 января, однако доступ к стенам Кремля остается ограниченным, что вызывает недовольство у москвичей, сообщает MSK1.RU.

Установленные накануне ограждения так и остались на месте

Красная площадь утром оставалась закрытой, и у полиции отсутствовала точная информация о времени ее открытия. Вокруг главной туристической точки столицы активно передвигались москвичи. Установленные накануне ограждения так и остались на месте, а полиция продолжала осуществлять дежурство на площади.

Напомним также, что ограничение доступа на Красную площадь было введено с 8:00 утра 31 декабря 2023 до 8:00 утра 1 января 2024, однако это не помешало москвичам отпраздновать наступление Нового года в самом сердце столицы.

Информационное агентство «Informing»

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