Эксперт из США нашел 10 лучших ноутбуков 2023 г. для работы и учёбы

В рейтинге лучших ноутбуков 2023 года выделяются несколько перспективных моделей.

MacBook Air 15? M2 сочетает высокое качество сборки, 15-дюймовый дисплей и продвинутый аккумулятор. MacBook Pro на M3 Pro/M3 Max предоставляет высокую производительность для креативных профессионалов. Lenovo Slim Pro 9i с 14- и 16-дюймовыми вариантами и RTX 4070 предлагает широкий функционал для создателей контента на Windows. Asus ZenBook 14X OLED с процессором i7 и RTX 3050 — недорогой и качественный выбор. Dell XPS 15 выделяется впечатляющей автономностью более 13 часов.

ROG Zephyrus G14 — лучший портативный игровой ноутбук, а Legion Slim 7i — лучший 16-дюймовый игровой ноутбук. ROG Scar 17 X3D с AMD Ryzen 9 7950X3D и RTX 4090 — самый производительный игровой ноутбук. Lenovo YOGA Book 9i с двумя 13,3-дюймовыми дисплеями OLED предназначен для тех, кто ищет новый опыт.