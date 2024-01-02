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Эксперты нашли информацию, как изменится жизнь водителей в наступившем году

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Эксперты нашли информацию, как изменится жизнь водителей в наступившем году
В России
Фото: @pvproductions / freepik.com

2024 год обещает улучшения для водителей в РФ, но с изменениями в законодательстве, пишет «За рулем». Новая редакция КоАП РФ предвещает ужесточение штрафов, включая возможное увеличение санкций за езду без ОСАГО с 800 до 5000 рублей. Также ожидается возвращение штрафов за среднюю скорость на участке с камерами и возможное введение штрафов за шум с повышением до 5000 рублей. 

Нововведения в основном касаются пользователей средств индивидуальной мобильности. Кроме того, с 1 сентября водителей ждут изменения в установке камер фотовидеофиксации, а с 1 апреля новые правила регистрации ТС и обмена иностранных прав на российские. С 2 марта появятся краткосрочные полисы ОСАГО.

Информационное агентство «Informing»

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