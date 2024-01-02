Нашелся ответ, издают ли растения какие-нибудь звуки

Исследователи из Тель-Авивского университета провели очередной эксперимент. Они захотели узнать, могут ли растения издавать звуки. Растения томатов и табака были помещены в звуконепроницаемый ящик с микрофонами, которые зафиксировали ультразвуковые щелчки. Эти звуки проявлялись в условиях стресса, вызванного длительной нехваткой воды и механическим повреждением.

Так, томаты в сухой почве щелкали 35 раз в час. Растения реагировали меньше при нормальных условиях.

Эти результаты подтверждают гипотезу о том, что растения могут издавать звуки, особенно в ответ на стрессовые ситуации. Предполагается, что связано это с образованием и схлопыванием пузырьков в растительных сосудах.