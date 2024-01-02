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Психолог нашел объяснение, почему в критические моменты замедляется время

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Психолог нашел объяснение, почему в критические моменты замедляется время
Новости науки
Фото: @Paolo Gallo / freepik.com

Не секрет, что в критических моментах восприятие времени может изменяться, часто замедляться. Как объясняет психолог из Ливерпульского университета, этот феномен связан с реакцией «бей или беги» в головном мозге, активирующейся в экстренных ситуациях. 

Замедление времени предоставляет мозгу больше времени для адаптации, обдумывания ситуации для разработки стратегии и предотвращая необдуманные действия. Эмоциональное состояние также влияет на восприятие времени, создавая ощущение его ускорения или замедления. 

К тому же, стрессовые ситуации стимулируют производство химических веществ (адреналина и норадреналина) улучшая осведомленность и ускоряя обработку информации. Это может привести к более точному восприятию мельчайших деталей.

Информационное агентство «Informing»

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