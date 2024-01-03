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Нашелся неожиданный прогноз: на Самарскую область надвигаются аномальные морозы и метель

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Нашелся неожиданный прогноз: на Самарскую область надвигаются аномальные морозы и метель
В России
Фото: @standret / freepik.com

Ожидается средняя температура воздуха на 5 °C ниже средних многолетних значений

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в Самарской области. В первой декаде января ожидается средняя температура воздуха на 5 °C ниже средних многолетних значений. 

Ночью на 3 января ожидается сильный снег, метель, температура воздуха опустится местами от -13 до -18 °C, с порывами ветра до 15–18 метров в секунду. Днем ожидается сильный мокрый снег.

Ночь на 4 января принесет похолодание, местами оно достигнет до -23 °C, днем столбики термометров будут показывать от -12 до -17 °C. Прогнозируется ветер до 6–11 метров в секунду.

5 января температура упадет от -18 до -23 °C, а днем от -13 до -18 °C. Также ожидается небольшой снег и ветер до 6–11 метров в секунду.

Информационное агентство «Informing»

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