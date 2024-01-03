Информинг » В России » Житель Вторчермета нашел, как превратить снежные завалы во дворе в ледовый городок

Житель Вторчермета нашел, как превратить снежные завалы во дворе в ледовый городок

Image 16+
Житель Вторчермета нашел, как превратить снежные завалы во дворе в ледовый городок
В России
Фото: @valadzionak_volha / freepik.com

По информации e1.ru, местный житель Николай на Пальмиро Тольятти, 15, создал свой ледовый городок во дворе многоэтажного дома. 

Вырезал скульптуры из снега

Николай вырезал скульптуры из обилия снега, который есть в городе. Он ранее подрабатывал плотником в детском саду, где создавал снежные скульптуры на участках. В настоящее время работая токарем на заводе, Николай продолжает свое увлечение. 

При этом соседи в восторге от такого неожиданного украшения двора, отмечая, что у них никогда не было подобных снежных творений.

Информационное агентство «Informing»

В Тюменской области нашли шесть новорожденных детей с неопределенным полом

В Тюменской области нашли шесть новорожденных детей с неопределенным полом

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Житель Вторчермета нашел, как превратить снежные завалы во дворе в ледовый городок

Сегодня, 02:18

Нашелся неожиданный прогноз: на Самарскую область надвигаются аномальные морозы и метель

Сегодня, 01:08

В 2023 году в Тюменской области нашлись 9 новорожденных детей с шестью пальцами

Вчера, 22:18

Жители Москвы нашли огромные очереди на досмотр в аэропорту Шереметьево

Вчера, 15:03

Эксперты нашли информацию, как изменится жизнь водителей в наступившем году

Вчера, 11:28

Симоньян: Телеканалы нашли способ вырезать Лолиту и Киркорова из программ

1-01-2024, 18:03

Москвичи жалуются, что не могут попасть на Красную площадь 1 января

1-01-2024, 16:48

Россияне нашли приметы на 1 января, по которым можно спрогнозировать, каким будет 2024 год

1-01-2024, 15:13

В Тюменской области нашли шесть новорожденных детей с неопределенным полом

1-01-2024, 00:18

Депутатов с нового года нашли необходимым пересадить на отечественные автомобили

31-12-2023, 22:18

В скорой помощи Екатеринбурга нашли хамским отношение местных жителей

31-12-2023, 16:13

Россияне люто раскритиковали новогодние подарки от «Золотого яблока»

31-12-2023, 14:23

У Кремля перед Новым годом нашли заборы и металлоискатели

31-12-2023, 13:48

Екатеринбурженка завернула в пакет породистого щенка и выбросила в мусорку

31-12-2023, 12:28

Один день до Нового года: Что творится в магазинах Екатеринбурга

31-12-2023, 00:38

В Екатеринбурге крупная сеть магазинов «Лента» сделала парковку платной

30-12-2023, 23:58

Пассажиры жалуются на столпотворение на серой ветке московского метро

30-12-2023, 19:03

Нашлась страшная статистика: В России впервые за 10 лет начала расти смертность в ДТП

30-12-2023, 19:03

«Магнит»: в магазинах Екатеринбурга нашли пустые полки из-за снегопада

30-12-2023, 13:13

Синоптик нашел нужным дать прогноз погоды на новогоднюю ночь в Челябинской области

30-12-2023, 02:53

Новости партнеров
2023
ru-RU