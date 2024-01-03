Житель Вторчермета нашел, как превратить снежные завалы во дворе в ледовый городок

По информации e1.ru, местный житель Николай на Пальмиро Тольятти, 15, создал свой ледовый городок во дворе многоэтажного дома.

Вырезал скульптуры из снега

Николай вырезал скульптуры из обилия снега, который есть в городе. Он ранее подрабатывал плотником в детском саду, где создавал снежные скульптуры на участках. В настоящее время работая токарем на заводе, Николай продолжает свое увлечение.

При этом соседи в восторге от такого неожиданного украшения двора, отмечая, что у них никогда не было подобных снежных творений.