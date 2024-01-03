Заявка на бессмертие: китайцы нашли как прокачать человека до версии 2.0

Китайские ученые, сотрудники Университета Ланьчжоу, в данное время работают над имплантатами для доставки лекарств, создавая биочип в формате миниатюрной помпы, вшиваемой под кожу. Он будет регулировать доставку различных лекарств, а также измерять показатели пациента - уровень глюкозы, артериального давление.

Вместе с этим, ученые разработали беспроводную систему питания для этих имплантатов, аналогичную беспроводной зарядке телефона.

Проведенные испытания на крысах подтвердили эффективность данной системы. Это открытие может предвосхитить революцию в фармацевтической отрасли, предоставив новый метод доставки и контроля лекарственных препаратов в человеческом организме.