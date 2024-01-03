Москвичи нашли, что сказать о постоянном закрытии Красной площади

Мнения москвичей о перекрытии Красной площади в новогоднюю ночь разделись. Некоторые высказали недовольство, считая, что это ограничивает свободный доступ к одной из главных достопримечательностей столицы. Однако другие утверждают, что такие меры — необходимость для обеспечения безопасности в условиях массовых мероприятий.

Отмечается, что перекрытие Красной площади не является новым явлением. Это практикуется уже несколько лет в новогоднюю ночь.

Есть те из граждан, кто подчеркивает, что многие предпочитают праздновать Новый год дома или в других местах, избегая толкотни на площади, сообщает MSK1.RU.