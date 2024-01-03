Информинг » В России » Москвичи нашли, что сказать о постоянном закрытии Красной площади

Москвичи нашли, что сказать о постоянном закрытии Красной площади

Image 16+
Москвичи нашли, что сказать о постоянном закрытии Красной площади
В России
Фото: @yulenochekk / freepik.com

Мнения москвичей о перекрытии Красной площади в новогоднюю ночь разделись. Некоторые высказали недовольство, считая, что это ограничивает свободный доступ к одной из главных достопримечательностей столицы. Однако другие утверждают, что такие меры — необходимость для обеспечения безопасности в условиях массовых мероприятий. 

Отмечается, что перекрытие Красной площади не является новым явлением. Это практикуется уже несколько лет в новогоднюю ночь. 

Есть те из граждан, кто подчеркивает, что многие предпочитают праздновать Новый год дома или в других местах, избегая толкотни на площади, сообщает MSK1.RU.

Информационное агентство «Informing»

В Тюменской области нашли шесть новорожденных детей с неопределенным полом

В Тюменской области нашли шесть новорожденных детей с неопределенным полом

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Житель Вторчермета нашел, как превратить снежные завалы во дворе в ледовый городок

Сегодня, 02:18

Нашелся неожиданный прогноз: на Самарскую область надвигаются аномальные морозы и метель

Сегодня, 01:08

В 2023 году в Тюменской области нашлись 9 новорожденных детей с шестью пальцами

Вчера, 22:18

Жители Москвы нашли огромные очереди на досмотр в аэропорту Шереметьево

Вчера, 15:03

Эксперты нашли информацию, как изменится жизнь водителей в наступившем году

Вчера, 11:28

Симоньян: Телеканалы нашли способ вырезать Лолиту и Киркорова из программ

1-01-2024, 18:03

Москвичи жалуются, что не могут попасть на Красную площадь 1 января

1-01-2024, 16:48

Россияне нашли приметы на 1 января, по которым можно спрогнозировать, каким будет 2024 год

1-01-2024, 15:13

В Тюменской области нашли шесть новорожденных детей с неопределенным полом

1-01-2024, 00:18

Депутатов с нового года нашли необходимым пересадить на отечественные автомобили

31-12-2023, 22:18

В скорой помощи Екатеринбурга нашли хамским отношение местных жителей

31-12-2023, 16:13

Россияне люто раскритиковали новогодние подарки от «Золотого яблока»

31-12-2023, 14:23

У Кремля перед Новым годом нашли заборы и металлоискатели

31-12-2023, 13:48

Екатеринбурженка завернула в пакет породистого щенка и выбросила в мусорку

31-12-2023, 12:28

Один день до Нового года: Что творится в магазинах Екатеринбурга

31-12-2023, 00:38

В Екатеринбурге крупная сеть магазинов «Лента» сделала парковку платной

30-12-2023, 23:58

Пассажиры жалуются на столпотворение на серой ветке московского метро

30-12-2023, 19:03

Нашлась страшная статистика: В России впервые за 10 лет начала расти смертность в ДТП

30-12-2023, 19:03

«Магнит»: в магазинах Екатеринбурга нашли пустые полки из-за снегопада

30-12-2023, 13:13

Синоптик нашел нужным дать прогноз погоды на новогоднюю ночь в Челябинской области

30-12-2023, 02:53

Новости партнеров
2023
ru-RU