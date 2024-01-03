Найдены выплаты на детей в 2024 году: как помогают семьям

В 2024 году в России планируют ввести меры поддержки семей с детьми. Единое пособие на детей и для беременных женщин будет расти в среднем от 7 тыс. до 13,9 тыс. рублей и от 8,4 тыс. до 16,8 тыс. рублей соответственно.

Выплата из маткапитала на ребенка до трех лет увеличится до 15 тыс. рублей. Ежемесячная выплата при рождении первого ребенка вырастет с 7,5 тыс. до 15 тыс. рублей. Размер материнского капитала повысится до 631 тыс. рублей за первого ребенка и 834 тыс. рублей за второго.

Декретные выплаты увеличатся до 565 562 рублей. Также сохранится пособие по уходу за ребенком при досрочном выходе из декрета, максимальный размер - 49 123 рубля.