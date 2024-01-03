Уральцы нашли застывающие от лютого холода термометры

Сегодня в Свердловской области наступили лютые морозы, с температурой, опускающейся до -40 градусов. Верхотурье зафиксировало новый рекорд 2024 года, достигнув -39,6 градусов.

Фотографии читателей отображают экстремальные показатели

Фотографии, предоставленные читателями E1.RU, отображают экстремальные показатели: -46 градусов в селе Салтаново, -39 градусов в Туринском районе, -40 градусов в Лобве (Новолялинский городской округ), -37 градусов в Качканаре, -38 градусов в Верхотурье (рекорд -39,6 градусов). Также -60 градусов по ощущениям в Ивделе, -40 градусов в Алапаевском районе (метеорологически -36,1 градуса) и -34,7 градусов в Артемовском районе.