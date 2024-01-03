«Тинькофф» нашел, как можно усложнить жизнь российским пользователям

Тинькофф Банк, ведущий участник российского онлайн-финансового сектора, решил перевести пользователей на отечественные браузеры для бесперебойной работы приложения. Это связано с нововведениями в системе банка, включая использование сертификатов Минцифры.

Банк рекомендует применять российские браузеры

Пользователи приложения, осуществляющие онлайн-платежи, получили уведомления о необходимости установки сертификатов для подтверждения транзакций. Банк рекомендует применять при этом российские браузеры, такие как «Яндекс« и Atom, обязательные для подтверждения операций по картам в Интернете. Браузер Atom, разработанный VK, и »Яндекс Браузер» включены в реестр отечественного программного обеспечения и получат приоритет в государственных контрактах.