Информинг » Наука и техника » Новости Hi-Tech » Нашлись самые ожидаемые новинки среди гаджетов в 2024 году

Нашлись самые ожидаемые новинки среди гаджетов в 2024 году

Image 16+
Нашлись самые ожидаемые новинки среди гаджетов в 2024 году
Новости Hi-Tech
Фото: @ zlatko_plamenov / freepik.com

По данным «РБК», 2024 год обещает принести значительные инновации в мир потребительской электроники. 

Ожидаются складные планшеты

Ожидаются складные планшеты, разрабатываемые несколькими крупными брендами, среди которых Samsung с устройством под кодовым названием Z Pad. Apple представит свой гибкий планшет. Кроме того, Samsung планирует выпустить «умное» кольцо с оптическим кардиографом и функциями дистанционного управления. 

В список самых ожидаемых новинок также входят iPhone 16 от Apple и Galaxy S24 Ultra от Samsung. Обе модели получат существенные обновления. Интересной новинкой станет Nintendo Switch 2 для любителей видеоигр и AR/VR очки Apple Vision Pro, упрощенная версия гарнитуры Vision Pro Lite с более доступной ценой.

Информационное агентство «Informing»

«С 1 января – полное удаление»: WhatsApp нашел новое решение для всех россиян

«С 1 января – полное удаление»: WhatsApp нашел новое решение для всех россиян

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Нашлись самые ожидаемые новинки среди гаджетов в 2024 году

Сегодня, 21:03

Найдена новая опасность подзарядки смартфона в торговых центрах и кафе

Вчера, 23:38

Walmart нашел засекреченные данные о параметрах Samsung Galaxy S24 Ultra

Вчера, 18:23

Эксперт из США нашел 10 лучших ноутбуков 2023 г. для работы и учёбы

1-01-2024, 20:13

«С 1 января – полное удаление»: WhatsApp нашел новое решение для всех россиян

1-01-2024, 13:23

Журналисты нашли в РФ лучшие бюджетные смартфоны 2023 года

31-12-2023, 19:23

В РФ нашли в продаже новый iPhone 15 стоимостью всего 82 тыс. руб.

31-12-2023, 13:28

В Сети нашли данные о стоимости новых смартфонов Galaxy S24 от Samsung

31-12-2023, 11:18

Honor представила смартфон X50 GT с Snapdragon 8+ Gen и АКБ на 5800 мАч

30-12-2023, 23:48

Папарации нашли нашли на дорогах без камуфляжа первый автомобиль от Xiaomi

19-12-2023, 16:48

Ученые нашли LED-лампы нового поколения, которые подарят идеальный сон всем людям

15-12-2023, 16:33

Компания Xiaomi тестирует новый таинственный смартфон

14-12-2023, 20:23

Роскомнадзор нашел опасность в действиях поискового робота GPTBot

13-12-2023, 19:58

Найдены первые фото нового iPhone 16 почти за год до анонса

13-12-2023, 10:38

Лучшие смартфоны 2023 года в России: до 10 тысяч рублей

9-12-2023, 18:18

Китайская Redmi анонсировала флагманский смартфон K70 Pro с новейшим процессором 8 Gen 3

30-11-2023, 17:38

Apple запатентовала умное кольцо, которое можно носить на любой части тела

30-11-2023, 15:33

Эксперты назвали три метода, как обнаружить шпиона в своём смартфоне

28-11-2023, 11:23

Apple навсегда «убила» любимую функцию iPhone, но фанаты говорят, что уже скучают по ней

26-11-2023, 02:48

Эксперт Биржевой объяснил, зачем нужно выключать смартфон хотя бы раз в неделю

15-11-2023, 09:56

Новости партнеров
2023
ru-RU