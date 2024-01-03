Нашлись самые ожидаемые новинки среди гаджетов в 2024 году

По данным «РБК», 2024 год обещает принести значительные инновации в мир потребительской электроники.

Ожидаются складные планшеты

Ожидаются складные планшеты, разрабатываемые несколькими крупными брендами, среди которых Samsung с устройством под кодовым названием Z Pad. Apple представит свой гибкий планшет. Кроме того, Samsung планирует выпустить «умное» кольцо с оптическим кардиографом и функциями дистанционного управления.

В список самых ожидаемых новинок также входят iPhone 16 от Apple и Galaxy S24 Ultra от Samsung. Обе модели получат существенные обновления. Интересной новинкой станет Nintendo Switch 2 для любителей видеоигр и AR/VR очки Apple Vision Pro, упрощенная версия гарнитуры Vision Pro Lite с более доступной ценой.